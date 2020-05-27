Власти Москвы заявили, что разрешения открыть монастыри и храмы в столице не было

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков заявил, что Роспотребнадзор не давал разрешения открыть храмы и монастыри в Москве, а информация о том, что в Покровский женский ставропигиальный (находящийся под прямым патриаршим управлением, и не принадлежащий к епархиям) монастырь открыт доступ верующих, будет проверена. Об этом он сказал в беседе с ТАСС в среду.

"Не открыли, еще решения нет, возможно, кто-то приходил туда. У нас пока все храмы закрыты, возможно, кто-то где-то как-то прошел. У нас пока нет решения Роспотребнадзора о том, чтобы открыть храмы", - сказал Сучков ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что храм Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском ставропигиальном женском монастыре в Москве открыт для посетителей несмотря на сохранение режима самоизоляции в столице. При этом в храме предприняты меры против распространения коронавирусной инфекции. В частности, на пропускном пункте у стен монастыря проверяют температуру и просят надеть маску.

Председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков сообщил ТАСС в среду, что "никаких общих указаний на изменение нынешнего статуса московских храмов пока не поступало".

По словам Сучкова, в настоящее время департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы проверяет достоверность информации, что в монастырь были допущены прихожане. "Мы сейчас хотели связаться с матушкой игуменией, у нас пока связи нет, я хотел уточнить, в чем там проблема. Мы уточним, что и как, и тогда поймем, о чем идет речь. Потому что мы не понимаем, почему вдруг возник такой вопрос, тем более, когда решения властей нет", - добавил руководитель департамента.