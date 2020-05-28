Около 3 тыс. коек в Москве на следующей неделе перепрофилируют для стандартной медпомощи

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Порядка 3 тыс. коек в медучреждениях Москвы, которые ранее были перепрофилированы для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, вернут к обычному режиму уже на следующей неделе. Об этом в четверг сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы видим, что эпидемиологическая ситуация в Москве заметно улучшается. Количество госпитализаций снижается, около половины перепрофилированного коечного фонда уже свободно. И сейчас, когда пандемия отступает, перед нами стоит задача постепенно возвращать к стандартной работе городские стационары. Так, уже начиная со следующей недели, для приема неинфекционных больных мы вернем порядка 3 тыс. коек в пяти московских стационарах", - сказала Ракова.

Она уточнила, что к работе в стандартном режиме вернутся Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн, ГКБ им. Мухина, ГКБ им. Плетнева, ГКБ им. Демихова, ГКБ №31.