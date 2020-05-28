Около 3 тыс. коек в Москве на следующей неделе перепрофилируют для стандартной медпомощи

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Порядка 3 тыс. коек в медучреждениях Москвы, которые ранее были перепрофилированы для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, вернут к обычному режиму уже на следующей неделе. Об этом в четверг сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы видим, что эпидемиологическая ситуация в Москве заметно улучшается. Количество госпитализаций снижается, около половины перепрофилированного коечного фонда уже свободно. И сейчас, когда пандемия отступает, перед нами стоит задача постепенно возвращать к стандартной работе городские стационары. Так, уже начиная со следующей недели, для приема неинфекционных больных мы вернем порядка 3 тыс. коек в пяти московских стационарах", - сказала Ракова.
Она уточнила, что к работе в стандартном режиме вернутся Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн, ГКБ им. Мухина, ГКБ им. Плетнева, ГКБ им. Демихова, ГКБ №31.
"Такая возможность у нас есть в том числе благодаря тому, что в Москве сформирован резервный коечный фонд на базе временных госпиталей. Они будут сохранены на случай изменения эпидемиологической обстановки и позволят оперативно принимать необходимые меры, если ситуация примет неблагоприятный поворот, не задействуя при этом помещения стационаров города", - отметила Ракова.
Она отметила, что в настоящее время в Москве для приема больных с коронавирусом перепрофилировано порядка 23 тыс. коек в корпусах городских, федеральных и частных стационаров. Дополнительно было создано около 15 тыс. мест на базе временных медицинских корпусов.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина перепрофилированные ранее койки для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией в городских стационарах общим объемом 5 тыс. мест начнут возвращать к стандартному режиму работы.