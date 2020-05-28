В Москве началось строительство клиники по оказанию услуг ЭКО

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Строительство частной медицинской клиники, которая будет специализироваться на услугах в области экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), началось в районе Котловка на юго-западе столицы. Завершить объект планируется в 2022 году, говорится в четверг в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

"Начато строительство частной медицинской клиники в районе Котловка на юго-западе столицы. Основной медицинской специализацией клиники станет оказание услуг по экстракорпоральному оплодотворению. Согласно проекту, клиника будет представлять собой разновысотный 8-10 этажный корпус площадью 9,8 тыс. кв. м и сможет принимать около 460 посетителей в смену", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина.

Пока стройка находится на стадии сооружения котлована и ведутся земляные работы. В клинике будут работать акушерско-гинекологического отделение, амбулаторный блок вспомогательных репродуктивных технологий и консультативно-диагностическое отделение. Также будет функционировать аптечный пункт, лаборатория экспресс-анализа, кафетерий на 20 мест и административные помещения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве с 12 мая сняты частичные ограничения на строительство, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.