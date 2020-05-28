В Москве 27 мая отмечено рекордное число пассажиров на транспорте за время пандемии

"В Москве 27 мая зафиксировано максимальное число передвигающихся людей - 4 млн 820 тыс. Такое количество уникальных пассажиров, совершивших одну или более поездок в течение суток - общественного и личного транспорта, отмечено впервые за девять недель, начиная с 30 марта", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Рекордное число пассажиров на общественном и личном транспорте с начала пандемии коронавируса зафиксировано в Москве 27 мая. Об этом сообщила в четверг пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

По данным департамента, в метро было совершено 1,97 млн поездок, что на 10% больше, чем неделей ранее - 20 мая. На наземном городском транспорте - 1,31 млн поездок, рост составил 12%. "Число уникальных пассажиров общественного транспорта составило 1,57 млн человек. Количество автомобилей в Москве выросло на 6% по сравнению с 20 мая и составило 2,5 млн. Число уникальных пассажиров в личном транспорте - 3,25 млн человек", - добавили в пресс-службе.

В департаменте отметили, что число поездок стало расти после отмены нерабочих дней, возобновления деловой активности и возвращения части горожан на рабочие места. "Напоминаем о важности продолжать соблюдать социальную дистанцию и обязательном ношении масок и перчаток в транспорте. Это сейчас очень важно", - подчеркнули в пресс-службе.

В Москве с 29 марта введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Закрыты магазины, кроме торгующих зоотоварами и товарами первой необходимости, а также кафе, спортзалы, салоны красоты и другие объекты. Для всех горожан действует режим самоизоляции, а для поездок на транспорте необходимо оформлять пропуска.

Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала улучшаться. В частности, за последние сутки число выздоровевших в очередной раз превысило количество новых случаев заражения и составило 3 793 человек против 2 054, соответственно. Всего в городе заразились коронавирусом 173 497 человек, выздоровели 71 251 заразившихся, умерли 2 254.