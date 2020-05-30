Больницы в Подмосковье получили более 20 отремонтированных машин скорой медпомощи

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Специалисты "Мострансавто" отремонтировали и передали больницам в Подмосковье более 20 машин скорой медицинской помощи. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее десять восстановленных специалистами предприятия автомобилей отправились в парк Мытищинской городской клинической больницы.

"Время - очень важный фактор для бригады скорой помощи, иногда счет может идти на секунды. Отремонтированные автомобили помогут медработникам оставаться мобильными. В своих филиалах специалисты "Мострансавто" в кратчайшие сроки отремонтируют более 50 машин скорой помощи. Более 20 машин уже передали в шесть подмосковных больниц", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

В больницы Электростали поступили пять отремонтированных машин, в Лыткарино - две машины, в Химки - один автомобиль. В медицинские учреждения Мытищ поступило семь машин, в Ступино и Коломну - две и три машины соответственно. Автомобили проходили обслуживание в четырех сервисных центрах предприятия и на базе восьми филиалов, в том числе в Химках, Королеве и Долгопрудном.

Как отметил генеральный директор "Мострансавто" Владислав Мурашов, слова которого также приводятся в материале, автомобили скорой помощи эксплуатируются особенно активно, поэтому все машины поступают в организацию в различном техническом состоянии. К каждому транспортному средству индивидуальный подход. Проводится комплексная диагностика тормозной системы, рулевого управления и ходовой части машин, замена или ремонт двигателей, устанавливаются новые силовые агрегаты и комплектующие, проводится диагностика спецсигналов.

"Все работы по ремонту медицинского транспорта будут завершены в июне. Восстановление автомобилей проходит в рамках сотрудничества с ГБУЗ МО "Московская областная станция скорой медицинской помощи", - добавляется в материале.