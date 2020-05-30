В природных парках Москвы появились краснокнижные хищные птицы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Наблюдатели заметили в природных парках Москвы осоеда, коршуна и канюка, которые занесены в Красную книгу столицы. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте мэра города.

"В природных парках столицы заметили хищных птиц семейства ястребиных. Они приносят большую пользу экосистеме, поедая грызунов и крупных насекомых и регулируя их численность. Наблюдатели отмечают, что в город уже прилетели коршуны, канюки и осоеды. Все они занесены в Красную книгу Москвы", - говорится в сообщении.

Ястреб-тетеревятник - один из самых крупных пернатых хищников столицы. Он почти в два раза крупнее вороны - размер взрослой особи может достигать 65 см в длину. Ястребы питаются только животной пищей. В дикой природе они охотятся на соек, уток и тетеревов, могут ловить белок и других грызунов. В черте города их обычная пища - голуби, вороны, дрозды и другие птицы. В Москве тетеревятники гнездятся практически во всех крупных лесопарках - их видели более чем на 30 территориях внутри МКАД.

Обыкновенный канюк - хищник средних размеров. Это перелетный вид, так что в столице канюки почти не гнездятся. В Красной книге Москвы птицы имеют первую категорию редкости.

"Черный коршун - это крупная птица с темно-бурыми, почти черными перьями. От других хищных коршуна можно с легкостью отличить по характерной раздвоенной форме хвоста. Птица перелетная. <…> В Красной книге столицы коршун имеет вторую категорию редкости", - добавляется в материале.

Есть еще и осоед, который является самым редким из пернатых хищников столицы. Красная книга относит его к нулевой категории. Это значит, что его гнезд на территории Москвы уже давно не находили. Осоед предпочитает разреженные участки леса, граничащие с поймами рек, большими полянами и лугами.