Число заразившихся коронавирусом в Москве впервые с 24 мая превысило число выписанных

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Новые 2 595 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, за сутки выписаны 1 855 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Суточный рост в столице составил 1,5% против 1,3% днем ранее. Число заразившихся превысило число выздоровевших впервые с 24 мая. Всего в Москве 180 791 заразившийся, из них активные случаи - 98 135.

В настоящее время в столице вылечились 80 179 человек, умерли 2 477. За сутки скончались 69 человек - это самый низкий показатель с 26 мая.