В Москве пожарные спасли с начала года более 400 человек

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Пожарные спасли в Москве более 400 человек с начала года, свыше 7 600 человек эвакуировали из опасных для жизни зон. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"С начала 2020 года в столице на пожарах спасено более 400 человек, а из опасных для жизни зон эвакуировано более 7 600 граждан", - сказали в пресс-службе.

Всего, как отметили в главке, территориальный пожарно-спасательный гарнизон Москвы включает 192 пожарно-спасательных подразделения. Общая численность их сотрудников - более 12,5 тыс. человек. Это пожарные и спасатели, сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях, летчики и кинологи, государственные инспекторы по маломерным судам и спасатели на воде.

В минутной готовности к реагированию на ликвидацию пожаров и происшествий в Москве находятся более 1,5 тыс. пожарных и спасателей. У них на вооружении находится более 400 единиц современных пожарно-спасательных автомобилей, десять вертолетов и два пожарных корабля.

Каждый день служба "101" обрабатывает около 1 500 заявок. "С начала года уже поступило более 200 000 звонков", - добавили в ведомстве.

31 мая отмечается профессиональный праздник московских пожарных. В этом году пожарной охране Москвы исполняется 216 лет.