Детские площадки и зоны воркаута останутся закрытыми в парках Москвы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Москвичи во время прогулок в парках не смогут пользоваться детскими и спортивными площадками. Также посетителям следует соблюдать социальную дистанцию и иметь при себе средства индивидуальной защиты, об этом в воскресенье в эфире телеканала "Россия-24" сообщила руководитель пресс-службы Мосгорпарка Дарья Косинова.
"Во время прогулки в парке нашим посетителям обязательно необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также использовать все необходимые меры предосторожности и иметь при себе средства индивидуальной защиты - маски и респираторы. Также нельзя будет использовать спортивные площадки, зоны воркаута, детские площадки, беседки и лавочки", - сказала она.
Мэр Москвы Сергей Собянин 27 мая подписал указ, согласно которому с 1 июня 2020 года власти Москвы начинают второй этап смягчения ограничений. Работу возобновят многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки, соблюдая некоторые ограничения.
Согласно указу мэра, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня включительно. Кроме того, в своем блоге в среду Собянин сообщил, что еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы. По мнению властей, преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы в удаленном режиме и звать в Москву гостей.