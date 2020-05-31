Детские площадки и зоны воркаута останутся закрытыми в парках Москвы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Москвичи во время прогулок в парках не смогут пользоваться детскими и спортивными площадками. Также посетителям следует соблюдать социальную дистанцию и иметь при себе средства индивидуальной защиты, об этом в воскресенье в эфире телеканала "Россия-24" сообщила руководитель пресс-службы Мосгорпарка Дарья Косинова.

"Во время прогулки в парке нашим посетителям обязательно необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также использовать все необходимые меры предосторожности и иметь при себе средства индивидуальной защиты - маски и респираторы. Также нельзя будет использовать спортивные площадки, зоны воркаута, детские площадки, беседки и лавочки", - сказала она.