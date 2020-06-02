Центру дизайна Artplay в Москве присвоили статус креативного технопарка

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Власти Москвы присвоили центру дизайна Artplay статус креативного технопарка. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Центр дизайна Artplay, созданный в 2003 году как место концентрации креативных индустрий первым в Москве получил статус креативного технопарка. Распоряжение правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр <...> Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Решение о проведении пилотного проекта по созданию креативных технопарков было принято мэром Москвы в 2019 году в целях поддержки активно развивающегося сектора креативных индустрий. Уже сегодня в столице работают порядка 100 тыс. креативных компаний, в которых трудятся свыше 320 тыс. человек.

"Статус креативного технопарка могут получить творческие пространства, соответствующие ряду критериев, среди которых - не менее 20 компаний-арендаторов представляют креативные индустрии, не менее 70% резидентов являются субъектами малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.

Первый креативный технопарк Москвы - Центр дизайна Artplay - размещается в цехах бывшего завода "Манометр" на улице Нижняя Сыромятническая, д.10. Традиционной специализацией этого пространства являются архитектура, дизайн и искусство.

Всего на территории Artplay работают порядка 3,5 тыс. человек. В нем располагается свыше 400 компаний, работающих в креативном секторе экономики, в том числе более 60 архитектурных бюро и строительных компаний, 40 дизайн-студий и 20 рекламных агентств.