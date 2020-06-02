Москва-река выходила из берегов из-за проливных дождей в выходные

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Москва-река частично разливалась в результате большого количества осадков в выходные. В настоящее время уровень воды в реке упал, она вернулась в естественное русло, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУП "Мосводосток".

"В период с 29 по 31 мая 2020 года сумма осадков в среднем по г. Москве составила 159,9 мм, что превысило месячную норму в три раза. В связи с этим река Москва частично разлилась", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что во вторник, 2 июня, было проведено повторное обследования акватории реки. "Установлено, что уровень воды упал, река вернулась в свое естественное русло", - говорится в сообщении.