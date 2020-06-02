Задержанным в Москве за пикеты против жестокости полиции грозит арест

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали более 10 человек за участие в пикетах у ГУ МВД Москвы против жестокости работников полиции, некоторым из них грозит административный арест. Об этом ТАСС сообщил адвокат Мансур Гильманов, оказывающий задержанным правовую помощь.
"Сейчас я нахожусь в ОМВД Тверской. Здесь находятся не менее 12 задержанных. В отношении двоих оформили протокол по ст. 19.3. КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), им грозит арест до 15 суток. В отношении остальных составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), им грозит штраф", - отметил он.
По словам Гильманова, других задержанных у ГУ МВД Москвы отвезли в другие отделения полиции, но сколько их, он точно не знает.
В эти минуты у ГУ МВД Москвы проходит акция #RussianLivesMatter ("жизни россиян имеют значение", по аналогии с американским Black Lives Matter).
Она проходит после применения оружия в отношении 27-летнего мужчины в Екатеринбурге. 31 мая спецназ Росгвардии застрелил его при попытке задержания в собственной квартире, после того как он применил газовый баллончик против участкового и угрожал росгвардейцам предметом, напоминающим огнестрельное оружие. Убитый подозревался в краже четырех рулонов обоев.