Задержанным в Москве за пикеты против жестокости полиции грозит арест

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали более 10 человек за участие в пикетах у ГУ МВД Москвы против жестокости работников полиции, некоторым из них грозит административный арест. Об этом ТАСС сообщил адвокат Мансур Гильманов, оказывающий задержанным правовую помощь.

"Сейчас я нахожусь в ОМВД Тверской. Здесь находятся не менее 12 задержанных. В отношении двоих оформили протокол по ст. 19.3. КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), им грозит арест до 15 суток. В отношении остальных составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), им грозит штраф", - отметил он.