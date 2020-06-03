Эксперт: льготная ипотека помогла восстановить спрос на новостройки в Москве

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых помогла восстановить спрос на новостройки в Москве в мае 2020 года. Такое мнение ТАСС в среду высказала управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая.

Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках 23 апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса.

"После запуска данной меры господдержки наметился некоторый восстановительный рост спроса. Так, в мае количество запросов в нашей компании выросло вдвое по сравнению с предшествующим месяцем, пропорционально увеличилось и число ипотечных сделок", - сказала Литинецкая.

Эксперт напомнила, что в апреле произошло "драматическое" падение спроса: количество сделок на первичном рынке Москвы сократилось на 44%, при этом в зависимости от проекта снижение составило от 30% до 70%. Она также пояснила, что сегодня речь идет о самом начале восстановления покупательской активности. По ее словам, процесс будет сложным и продолжительным. "Полагаю, на протяжении последующих месяцев количество сделок по-прежнему будет кратно ниже, чем в те же месяцы 2019 года. То есть в годовом выражении сохраняется явная отрицательная динамика, и падение спроса остается радикальным", - прогнозирует эксперт.

О ценах

С началом карантина темпы роста цен замедлились: если в первом квартале 2020 года ежемесячный прирост составлял от 1,7% до 2,3%, то в апреле массовые новостройки подорожали только на 0,9%, уточняют в "Метриум". Уже в мае положительная динамика практически прервалась, и средняя цена за квадратный метр увеличилась всего на 0,1% - до 187,75 тыс. рублей.

В "Метриум" добавляют, что на конец мая 2020 года на рынке новостроек массового сегмента Москвы продажи велись в 86 жилых комплексах, за месяц ни новых проектов, ни корпусов на рынок не поступило. Средняя стоимость квартиры на рынке новостроек Москвы массового сегмента составила 11,1 млн рублей.