Собянин ознакомился с работой открывшейся после смягчения ограничений в Москве прачечной

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с работой открывшейся после смягчения ограничений из-за коронавируса прачечной в районе Марьина роща.

С 1 июня правительство Москвы разрешило открыться части предприятий бытовых услуг, в которых не происходит длительного контакта между людьми: это прачечные, химчистки, ремонтные мастерские.

"Это такой один из элементов возвращения к нормальной жизни. Открыли магазины, прачечные. Мы продолжим один день за другим открывать все сектора экономики города, чтобы войти в нормальное русло. Нам всем этого хочется, просто есть определенные предосторожности, риски, что если мы резко это сделаем, то это приведет к тяжелым последствиям, чтобы обратно уже не возвращаться", - сказал Собянин.

В беседе с директором химчистки мэр Москвы отметил высокие меры безопасности на предприятии, а также выразил надежду, что поток клиентов, который снизился за время самоизоляции, восстановится в ближайшие дни.

"Мы обеспечили не только социальную дистанцию, но и приняли все меры, которые нам порекомендовал Роспотребнадзор. Каждый сотрудник проходит измерение температуры, провели разделение внутри", - отметил директор химчистки Валерян Макалатия.