Полиция Москвы ищет виновника ДТП с пятью машинами на Садовом кольце

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Мужчина, который, по предварительной информации, стал виновником аварии на Садовом кольце, где столкнулись пять автомобилей, бросил свою машину и скрылся с места ДТП. Его разыскивает полиция, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что пять легковушек столкнулись на пересечении Садового кольца и Малой Дмитровки, трое пострадали, один из них был госпитализирован, остальные получили помощь на месте.

"Он с места преступления скрылся, его пока не задержали. Машина его осталась на месте ДТП", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос, действительно ли виновник аварии скрылся с места произошедшего.