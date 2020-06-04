Прокуратура требует возбудить дело на сотрудника СИЗО, допустившего избиение осужденного

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудника "Матросской Тишины", допустившего избиение киллера в тюремном дворике.

Как сообщила ТАСС представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова, проверка прокуратуры установила, что "в нарушение требований изоляции и раздельного размещения лиц в СИЗО-1 УФСИН России по городу Москве ("Матросская Тишина") инспектор отдела режима и надзора поместил в один прогулочный двор лиц, содержащихся в разных камерах. Осознавая возможность возникновения конфликта, инспектор отошел в сторону и оставил указанных лиц без надлежащего надзора".

В ходе возникшего конфликта один из заключенных причинил другому тяжкий вред здоровью. В прокуратуре не назвали имен заключенных. Между тем, ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что из "Матросской Тишины" с проломленной головой был госпитализирован киллер Петр Турлаев, осужденный на 24 года за убийство и ожидавший нового приговора. Во время прогулки его избил Ибрагим Дудаев, находящийся в СИЗО по обвинению в избиении депутата Госдумы Сергея Жигарева.

По словам представителя прокуратуры Москвы, "поскольку умышленные действия должностного лица - инспектора отдела режима и надзора - способствовали совершению тяжкого преступления в отношении осужденного, материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступлений, предусмотренных ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") и 293 ("Халатность") УК РФ". Результаты рассмотрения постановления прокурора поставлены на контроль.