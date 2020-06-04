В Москве задержали мужчину, спустившегося в туннель на Сокольнической линии метро

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который спустился на рельсы на станции "Парк культуры" Сокольнической линии Московского метрополитена и по туннелю дошел до станции "Кропоткинская", остановив тем самым движение поездов. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"В четверг неизвестный проник на пути Сокольнической линии метрополитена. Об этом сообщил в полицию машинист поезда, который стал очевидцем происшествия. Это произошло на станции "Парк Культуры". Правонарушитель дошел до "Кропоткинской", где был задержан полицией", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для поимки хулигана временно обесточили пути на перегоне от "Парка Культуры" до "Кропоткинской". Движение поездов было остановлено на 22 минуты

"Движение на всех линиях Московского метрополитена осуществляется в соответствии с графиком. Ранее на Сокольнической линии были кратковременно увеличены интервалы движения поездов на центральном участке из-за человека на пути, который препятствовал отправлению поезда. Постороннего с пути вывели, движение поездов на участке Сокольнической линии оперативно введено в график", - сказали в пресс-службе.

В новость внесены изменения (22:13 мск) - добавлена информация о восстановлении движения поездов.