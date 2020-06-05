Московские кладбища останутся закрытыми для посещений в Родительскую субботу

Кладбища Москвы закрыты для свободного посещения по указу мэра города с 9 апреля в связи с соответствующими рекомендациями Роспотребнадзора. Ритуальные объекты разрешается посещать только для прощания с умершими с соблюдением социальной дистанции и применением индивидуальных средств защиты.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Жителей Москвы просят воздержаться от посещения кладбищ до снятия режима повышенной готовности, в том числе в Родительскую субботу. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

"В 2020 году православные христиане отметят Троицкую вселенскую родительскую субботу 6 июня. В православной традиции это время особого поминовения усопших и прежде всего - своих почивших родителей. Однако в связи с распоряжением правительства Москвы в рамках мер, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, кладбища останутся закрытыми для посещения", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что при этом граждане могут воспользоваться рядом дистанционных услуг ГБУ "Ритуал": посещение места захоронения; разовая уборка на участке захоронения; возложение цветов на месте захоронения; окраска оград и крестов; благоустройство места захоронения; озеленение участка; круглогодичный комплексный уход за участком захоронения; комплексное обслуживание ниши в колумбарии; установка намогильных сооружений; продажа намогильных сооружений.

Ранее рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции сообщила, что православные храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня в Родительскую субботу накануне праздника Пресвятой Троицы. Кафедральный храм Христа Спасителя и Богоявленский кафедральный собор в Елохове принимают прихожан со 2 июня.

День Пресвятой Троицы (или Пятидесятница) - один из 12 важнейших в православии двунадесятых праздников, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Это переходящий праздник, который отмечается спустя 50 дней после Пасхи, в 2020 году он празднуется 7 июня. Праздник посвящен евангельским событиям схождения Святого Духа на учеников Христа.

О ситуации

В Москве с 29 марта введен режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. В результате чего были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, стали недоступны для прогулок парки. Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемическая ситуация начала улучшаться. Например, с 12 мая открылись промпредприятия и стройки, с 25 мая посетителей начали принимать 88 из около 130 центров госуслуг, также стали доступны автомобили каршеринга, но сроком аренды не менее пяти дней.

По указу мэра от 27 мая, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве были продлены до 14 июня включительно. При этом с 1 июня власти Москвы начали второй этап смягчения ограничений - вновь открылись предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но могут выходить на прогулки. 5 июня в столице открылись ярмарки выходного дня.

В новость была внесена правка (11:47 мск) — передается с утончением в третьем абзаце по просьбе пресс-службы, верно - распоряжение правительства, а не мэра.