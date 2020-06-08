В Мосгордуме рассмотрят запрет на продажу газовых баллончиков несовершеннолетним

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Законопроект, запрещающий продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы, рассмотрят в Мосгордуме 10 июня. С целью борьбы с подростковой токсикоманией, сниффингом, на такие товары предлагается наносить обязательную маркировку "18+", сообщил в понедельник ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

"Для решения проблемы сниффинга мы разработали пакет законопроектов, включающий проект закона города Москвы и два проекта федеральных законов. Предлагаем комплексный подход: не только запретительные меры, но и превентивные. <…> Помимо ограничений продажи баллончиков, предполагается создание специализированных программ по профилактике сниффинга, запрет его пропаганды в интернете, информационная работа с учителями, родителями и подростками", - сказал Щитов, уточнив, что пакет законопроектов будет рассмотрен на пленарном заседании Московской городской думы 10 июня.

Согласно законопроектам, газовые баллончики для заправки зажигалок, туристских плит, газовых горелок и т. д. предлагается запретить к продаже несовершеннолетним, а также обязать производителей наносить на товары возрастную маркировку. Предполагается внесение изменений в федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ". Одновременно с этим планируется запретить пропаганду газовой токсикомании.

"Согласно материалам Следственного комитета РФ, в подавляющем большинстве выявленных случаев сниффинга дети узнавали о нем из видеороликов и сюжетов в популярных соцсетях, в которых их ровесники или люди постарше делились своим опытом употребления и лайфхаками. Мы предлагаем внести изменения в федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", для систематизированной работы по выявлению и блокировке подобного контента", - пояснил Щитов.

Он добавил, что внесенные на рассмотрение Мосгордумы законопроекты предполагают повышение ответственности для взрослых, по чьей вине ребенок стал сниффером. Продажа несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы, включенных в перечень, утвержденный правительством РФ, в случае принятия документов повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

"Соответствующие изменения предлагается внести в федеральный КоАП, московский кодекс мы предлагаем дополнить нормой, согласно которой вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления сжиженных углеводородных газов путем вдыхания влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - в размере от 5 до 10 тыс. рублей, на родителей или законных представителей несовершеннолетних, а также лиц, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, - в размере 5 тыс. рублей", - сообщил автор законодательной инициативы.

О сниффинге

"Внесение изменений в законы города Москвы "О молодежи" и "Об охране здоровья" послужат нормативной базой для создания специализированных программ по профилактике сниффинга. Проблема газовой токсикомании будет включена в план работы антинаркотической комиссии города Москвы, подключим к ее решению и нашу городскую систему здравоохранения. Сможем организовать широкую информационную работу, поскольку сегодня многие учителя и родители даже не подозревают о существовании такого явления, как сниффинг", - сказал Щитов.

Щитов пояснил, что на данный момент проблема сниффинга не отражена ни в федеральном, ни в региональном законодательстве; поэтому не ведется статистика по проблеме, не фиксируется динамика ее распространения, нет специализированных программ профилактики, информационной работы с родителями, учителями и самими подростками. Тем не менее известно, что за последние два года из-за сниффинга в России погибли 267 детей.