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Гидрометцентр сообщил о начале купального сезона в Москве и Подмосковье в конце недели

По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, к концу недели водоемы столичного региона прогреются до 20 градусов тепла

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Водоемы столичного региона прогреются до 20 градусов тепла к концу недели, тогда же температура воды в реках вырастет до 18-19 градусов тепла. Это ознаменует начало купального сезона, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже такая же температура, как на юге, ожидается и в Подмосковье: в водоемах около 20 градусов, в Москве-реке - примерно 18-19 градусов к концу этой недели", - сообщил он на онлайн-конференции в понедельник, посвященной прогнозу на лето в России.

По словам Вильфанда, в настоящее время температура воды в водоемах и реках Московского региона низкая, но она очень быстро погреется за счет аномального тепла в ближайшие дни.

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