Москвичи могут предложить идеи по изменению инфраструктуры города после пандемии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Жителям Москвы предлагают принять участие в разработке новых решений для пешеходной и велосипедной инфраструктуры в период после пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Москва постепенно возвращается к своей привычной жизни, но она будет в новых для нас реалиях - с обязательным соблюдением социальной дистанции. Чтобы жителям было легче ее соблюдать, ЦОДД прорабатывает возможность обустройства новых пешеходных переходов, пешеходных зон и перенастройки светофоров. Москвичи также могут предложить свои идеи, сделав публикацию в социальных сетях с хештегом #цоддвработу, или направить на электронную почту koordinator-codd@transport.mos.ru", - сказал Ликсутов.

Он сообщил, что перечень мест, где добавят пространства для пешеходов, и светофоров, где сократят время ожидания, будет сформирован на основании ежедневной аналитики. Кроме того, уже в ближайшее время будут организованы 50 дополнительных пешеходных переходов в разных районах города, а на 83 регулируемых переходах уже изменен режим работы светофоров - теперь пешеходы ждут меньше времени, чтобы перейти дорогу.

"Для того, чтобы велосипедисты могли комфортно и безопасно передвигаться по городу, прорабатываются все возможности развития велоинфраструктуры: обеспечение безопасного проезда по выделенным полосам для наземного городского транспорта, ввод дополнительных выделенных полос, нанесение разметки на ранее запланированных велополосах, а также проработка возможности организации велопарковок на территориях крупных бизнес-центров", - заключил Ликсутов.

О ситуации

В Москве с 29 марта введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Были закрыты многие объекты бизнеса, культуры и городские пространства, а всем жителям нужно было соблюдать самоизоляцию. В последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемиологическая ситуация начала улучшаться. С середины мая постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие центры госуслуг, с 1 июня - некоторые объекты сферы услуг и все предприятия непродовольственной торговли.

С 9 июня в Москве отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Вновь заработают социальные карты для проезда в общественном транспорте. Возвращаются к работе парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству, отменяются ограничения по каршерингу и посещению кладбищ, вернутся к своей деятельности в обычном режиме общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты, а театры, концертные организации и цирки смогут проводить репетиции.

С 16 июня в городе будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, смогут возобновить работу библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые агентства. Откроются музеи, выставочные залы и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия, но трибуны должны быть заполнены максимум на 10%. Также заработают летние веранды ресторанов и кафе, а еще через неделю - стационарные заведения общепита. С 23 июня планируется открыть объекты спортивной индустрии, возобновится и пассажирская навигация по Москве-реке, будут сняты ограничения на работу детских садов, учреждений соцзащиты, станут доступны детские и спортивные площадки. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.