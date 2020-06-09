Парковка на улицах Москвы 12 и 13 июня будет бесплатной

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Парковка на улицах столицы 12 и 13 июня в честь Дня России будет бесплатной. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администратора Московского парковочного пространства (АМПП).

"12 и 13 июня в честь Дня России парковка в Москве будет бесплатной. Оставить автомобиль можно будет на любой улице, включенной в зону парковочного пространства, в том числе там, где действует тариф 380 рублей в час. Парковки со шлагбаумом работают в обычном, платном режиме", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что несмотря на праздник и выходной день, горожан просят не собираться большими компаниями и не совершать необязательных поездок.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по каршерингу и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. Также откроются летние веранды кафе, а через неделю - стационарные заведения общепита. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.