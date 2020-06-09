Пробки в Москве достигли 6 баллов в день отмены режима самоизоляции и пропусков

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Загруженность дорог Москвы вечером во вторник достигла 6 баллов в день отмены режимов самоизоляции и цифровых пропусков в городе, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Данные приводятся на 19:00 мск. Согласно прогнозу сервиса, это максимальная загруженность в этот день. К 20:00 мск ожидается лишь 4 балла.

Движение затруднено по Садовому кольцу, ТТК, по Москворецкой, Софийской, Кремлевской, Котельнической и другим набережным. Также скорость автомобильного потока снижена на Тверской, Новослободской и Люсиновской улицах, Новом Арбате, Ленинградском и Волоколамском проспектах, нескольких других вылетных магистралях и на некоторых участках МКАД.

Ранее в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы сообщили ТАСС, что количество автомобилей на дорогах столицы увеличилось за неделю на 6% и достигло 2,65 млн в сутки. Увеличение числа машин еще на 470 тыс. приведет к 8-балльным пробкам.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидемическая ситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.

По указу мэра столицы, с 9 июня прекращают действовать режимы самоизоляции и пропусков, но остаются в силе меры предосторожности, подразумевающие ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции. Предприятия различных сфер жизни города возобновят деятельность в три этапа с интервалом в семь дней.

С 9 июня открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по каршерингу и кладбищам, в обычном режиме работают киностудии и научные институты. С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. Также заработают летние веранды кафе, а через неделю - стационарные заведения общепита. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.