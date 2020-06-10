В День России на Останкинской телебашне появится поздравительная видеооткрытка

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Останкинская телебашня традиционно присоединится к празднованию Дня России 12 июня. На ее медиафасаде появится поздравительная видеооткрытка со словами "Мы - Россия, мы - вместе", сообщила в среду пресс-служба телебашни.

"Двенадцатого июня на медиафасаде Останкинской телебашни появится масштабная поздравительная видеооткрытка со словами "Мы - Россия, мы - вместе", посвященная этому значимому празднику для нашей страны, а вечером при помощи кольцевой архитектурной подсветки телебашня окрасится в цвета триколора, которые будут сменять друг друга каждые десять секунд", - говорится в сообщении.

Кроме того, тем же вечером будет включена светодинамическая подсветка фонтана, расположенного на территории телебашни, которая придаст этому событию особую атмосферность и торжественность. После снятия ограничительных мер все желающие смогут прийти, чтобы не только совершить прогулку рядом с главным небоскребом страны, но и подняться на самую высокую смотровую площадку Европы.

Башня была введена в эксплуатацию 5 ноября 1967 года, в канун 50-летия Октябрьской революции. На тот момент это было самое высокое свободно стоящее сооружение в мире - 540-метровая Останкинская башня "подвинула" с первого места Эмпайр-стейт-билдинг, который почти на 100 м ниже. Сегодня телебашня - это главный центр радиовещания и телевидения в системе Министерства связи РФ. На момент окончания строительства в зоне действия передатчиков проживали около 10 млн человек, сейчас башня охватывает территорию с населением свыше 15 млн человек. Радиус уверенного приема сигнала составляет до 120 км.