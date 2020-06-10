В Москве спасены 65 тыс. тяжелых больных за время пандемии

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Московские врачи спасли десятки тысяч людей с коронавирусом, в том числе порядка 65 тыс. тяжелых больных. Готовность медиков обеспечили введенные в столице меры для борьбы с пандемией, сообщил журналистам в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"В больницах, рассчитанных для лечения коронавируса, были спасены 65 тыс. тяжелых больных в разных стадиях. Многие из них были в реанимации. Это огромный, колоссальный труд. Медработники не покладая рук, круглые сутки не щадя свое здоровье и порой жизнь, боролись за спасение горожан. Это огромная победа", - сказал Собянин.

Он уточнил, что в Москве для каждого тяжелого больного были обеспечены системы искусственной вентиляции легких, реанимация.

"У нас не было ни одного дня, когда был бы дефицит коек в реанимации. Более того, мы на подготовительных, еще на первичных этапах амбулаторной помощи, исключили огромное количество людей, оказав им помощь, и они не дошли до тяжелого состояния", - сказал мэр.