МЧС Москвы предупредило о грозе, крупном граде и ветре до конца суток

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве в среду распространило экстренное предупреждение о ливне, грозе, крупном граде и усилении ветра до 17 м/с до конца суток.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 10 июня 2020 года в Москве ожидаются местами очень сильный дождь, гроза, крупный град, усиление ветра до 12-17 м/с", - сказали ТАСС в пресс-службе главка.

Ранее столичный главк МЧС предупреждал москвичей, что возможны сильный дождь, гроза и град, усиление ветра до 21:00 мск.

В связи с непогодой в главке МЧС советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также находящимся на улице жителям столицы советуют укрываться в капитальных строениях, а не под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.