Число машин на дорогах Москвы в среду почти сравнялось с аналогичным днем прошлого года

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Количество автомобилей, проехавших днем в среду по дорогам Москвы, практически сравнялось с аналогичным периодом прошлого года. 10 июня на дорогах отмечено на 1,5% меньше машин, чем годом ранее, сообщается в Twitter на странице Московского транспорта.

"Количество личных автомобилей на дорогах Москвы сегодня практически полностью сравнялось с таким же днем 2019 года (разница -1,5%)", - говорится в сообщении.

Также загруженность дорог Москвы вечером в среду в первый раз с момента введения в конце марта режима самоизоляции достигла 9 баллов.