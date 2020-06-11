Строительство участка автодороги МКАД - поселок Коммунарка подходит к завершению

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Строительные работы на участке автомобильной дороги МКАД - поселок Коммунарка перешли на завершающий этап. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

"Мы вышли на завершающий этап строительства участка автодороги МКАД - поселок Коммунарка", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева.

Он добавил, что в настоящее время завершаются отделочные работы в тоннеле направленного левоповоротного съезда с МКАД, на пешеходном переходе, установка элементов наружного освещения и укладка асфальтобетонного покрытия.

"В ближайшие месяцы планируем открыть движение на всем участке", - уточнил Бочкарев.

Строящийся тоннель направленного левоповоротного съезда обеспечит выезд с внутренней стороны МКАД в сторону области. Общая протяженность тоннеля - 495 м, под две полосы движения. По словам руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова, работы по строительству тоннеля направленного съезда с внутренней стороны МКАД в сторону Коммунарки завершены на 95%.

"Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу: внутриквартальные дороги Новой Москвы реконструировать, приспособить для движения общественного транспорта, чтобы они могли эффективно дублировать основные магистрали и обеспечивать проезд к жилой застройке, деловым и офисным центрам", - приводятся в сообщении слова Загрутдинова.

Ранее сообщалось, что протяженность эстакады составит 440,6 м, под две полосы движения.