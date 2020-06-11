В Москве 12 КТ-центров перепрофилируют для планового приема пациентов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о перепрофилировании 12 КТ-центров для работы с плановыми пациентами. Об этом сообщила журналистам в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Да, действительно, коронавирус отступает. У города уже нет необходимости использовать инфраструктуру в таком объеме под коронавирус, неважно - под стационарные или амбулаторные. Мы видим, что потребность в КТ-центрах для диагностики пневмонии уменьшилась практически в два раза. Поэтому 12 КТ-центров выводятся из работы с коронавирусом и возвращаются к своему нормальному ритму жизни", - сказала заммэра.

Она отметила, что при этом все хорошее, что появилось в городе в рамках пандемии, власти возьмут на вооружение, в первую очередь, речь идет о времени работы техники: компьютерные томографы, рентген-аппараты. Период работы этой техники будет расширен, вплоть до сохранения режима круглосуточной работы, если этого потребует спрос населения.

В городе есть отчасти отложенный спрос по высокотехнологичной диагностике в связи с пандемией коронавируса. Для того, чтобы закрыть его максимально быстро, центры готовы продолжать работать в круглосуточном режиме и для пациентов других направлений.

"Эти поликлиники будут работать в полном объеме и будут принимать пациентов всех направлений. Всего за то время, как у нас работают КТ-центры, - чуть больше двух месяцев - было проведено 165 тыс. исследований. И подавляющее большинство пациентов удачно пролечились и на сегодняшний день приступили к своей нормальной жизни", - добавила Ракова.