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Пассажирам электричек в Москве и Подмосковье раздают питьевую воду из-за жары

Раздача воды проходит на головных вокзалах столицы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Питьевую воду бесплатно раздают пассажирам пригородных электричек, отправляющихся с московских вокзалов. Об этом сообщили ТАСС в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"11 июня в течение дня из-за высокой температуры, 28 градусов, сотрудники компании бесплатно предлагают пассажирам питьевую воду. Раздача воды проходит на головных вокзалах столицы, на которых курсируют поезда компании, а также на крупных станциях", - сказали в пресс-службе.

Там также обратили внимание, что с 12 мая стало обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.

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