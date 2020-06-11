Расписание поездов МЦД-1 и Савеловского направления изменится с 12 по 14 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. График движения электропоездов на МЦД-1 и Савеловском направлении изменится с 12 по 14 июня. Об этом сообщается в четверг на портале Центральной ППК.

"Двенадцатого июня с 11:00 до 14 июня 11:00 на участке Лобня-Бескудниково МЦД-1 будут проходить работы по развитию инфраструктуры. В связи с этим поезда на этом участке будут следовать с увеличенным интервалом. Также на Савеловском направлении изменятся режим остановок, время отправления и прибытия некоторых рейсов, у части поездов изменится маршрут следования", - говорится в сообщении.

Компания ЦППК просит пассажиров заранее планировать поездку и напоминает, что в связи с продолжительными выходными ожидается увеличение пассажиропотока на железнодорожной инфраструктуре, когда жители Москвы, области и других регионов едут за город, на дачи и возвращаются назад.

Кроме того, Минтранс Московской области призывает пассажиров пользоваться только санкционированным пешеходным переходом, переходить пути на разрешенный сигнал светофора, быть внимательными при переходе путей. Основными причинами смерти пассажиров на железнодорожных путях и прилегающих территориях являются хождение по ж/д путям в неустановленном месте, использование "народных троп". Некоторые граждане используют проемы в ограждениях и заборах для безбилетного прохода на платформу.