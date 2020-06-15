В Москве с начала года зарегистрировано 22 происшествия на воде

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. В Москве в текущем году зарегистрировали 22 происшествия на воде. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"С каждым годом наблюдается положительная динамика снижения количества происшествий на воде. В этом году зарегистрировано 22 происшествия, спасены 19 человек, но самое главное, что не допущено гибели детей", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, с установлением жаркой погоды на водоемах столицы увеличивается число отдыхающих, а на акватории Москвы растет количество маломерных судов. В связи с этим Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по Москвы усиливает патрулирование на акватории столицы. Особое внимание отводится тем маршрутам, которые традиционно являются наиболее популярными среди горожан - Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, набережные реки Москвы в центральном бьефе и Химкинское водохранилище.

Основные нарушения, с которыми в ходе рейдов сталкиваются инспектора, это нарушение правил плавания, правил эксплуатации судов и управление судном лицом, не имеющим на это права. "Всего в 2020 году инспекторами ГИМС выявлены шесть административных правонарушений при использовании маломерных судов", - отметили в МЧС.

Так, в минувшие выходные в Строгинской пойме состоялся один из профилактических рейдов, в ходе которого были выявлены три нарушителя. Один судоводитель буксировал водного лыжника на судовом ходу реки Москва, чем нарушил п. 164 правил плавания по внутренним водным путям. Два других зашли в запрещенные места - согласно постановлению правительства Москвы Большой Строгинский залив и Чистый залив закрыты для движения судов под мотором. Кроме того, в ходе проверки было выявлено, что у одного из судоводителей не было при себе документов. Нарушители были привлечены к административной ответственности.

Кроме патрулирования, инспекторы ГИМС и представители "МЧС-Аквабайк-Спас" также в выходные отработали способы спасения на воде. Как отметили в МЧС, купающиеся люди пренебрегают правилами безопасности и попадают в ситуации, которые часто угрожают их жизни.