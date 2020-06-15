Хуснуллин назвал возможное строительство жилья у МГУ соответствующим генплану города

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Строительство жилья около МГУ утверждено генеральным планом Москвы, при этом парк около университета сохранится и застраиваться не будет, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью РБК.

"Зона, которая непосредственно около МГУ, - генеральным планом Москвы там утверждена застройка - там есть застройка, во-первых, университетского кампуса, там есть небольшой объем застройки жилья, общежития, социальной сферы, там запроектирована дорога. Вообще планы по застройке этой территории были в генеральном плане Москвы и были утверждены в правилах землепользования еще несколько лет назад, ничего нового не добавляется", - сказал вице-премьер.

На его взгляд, там "не слишком полная застройка". Хуснуллин уверен, что это будет один из лучших районов Москвы.

"Сегодня там находятся заброшенные гаражи, помойки, автосервисы, это заброшенная зона. Зеленая зона, которая непосредственно входит в парк, застраиваться не будет, она сохранится", - подчеркнул вице-премьер.

Ранее инициативная группа МГУ сообщила, что петербургская компания "Голдекс Девелопмент" еще в 2018 году заказала укрупненные градостроительные расчеты допустимого объема нового строительства на участке парка около МГУ между Университетским проспектом и улицей Косыгина. Первый план предполагает возведение 18,25 тыс. кв. м жилья и 10,95 тыс. кв. м общественной застройки, а также 120 парковочных мест, второй - 21,9 тысяч кв. м, 18,85 тысяч кв. м и 206 машиномест соответственно.

Кроме того, в январе 2020 года ООО "Агентство "Ингеграция" получило градостроительный план указанного земельного участка для размещения объектов капитального строительства с целью возведения объектов управленческой деятельности.