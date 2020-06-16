Москва может потерять до 800 млрд рублей в год из-за роста числа машин на дорогах

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Пересадка 10% пассажиров общественного транспорта после пандемии коронавируса на личные автомобили приведет к негативному социально-экономическому эффекту для города и горожан в размере 750-800 млрд рублей в год. Такое мнение высказал во вторник заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в своей колонке на едином транспортном портале.

"Если только 10% пассажиров, которые до пандемии пользовались общественным транспортом, пересядут на личные автомобили, заторы достигнут пиковых для Москвы значений, и каждый автомобилист потеряет дополнительно до пяти дней в год, просто простаивая в машине без движения на дороге. <…> Совокупный негативный социально-экономический эффект для города и горожан от ухудшения экологии, роста аварийности, негативного влияния на здоровье и потерь времени в заторах составит 750-800 млрд рублей в год", - написал Ликсутов.

Также заммэра отметил различные сценарии развития транспортной системы города в новых условиях после пандемии коронавируса, и какими будут последствия для экологии, здоровья населения и экономики. Одна из прогнозируемых ситуаций предполагает, что массовое пересаживание людей на автомобили приведет к росту сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных малоподвижным образом жизни.

При этом есть другой, более благоприятный для городской транспортной системы сценарий выхода из режима самоизоляции - это активное передвижение пешком, на велосипедах и общественном транспорте.

"Если нам с вами удастся реализовать подобный сценарий в Москве, то концентрация вредных взвешенных веществ снизится на 10-15% относительно уровня 2019 года, время, потраченное в заторах, сократится на треть, вероятность попадания в ДТП уменьшится на 15-20%, а количество физически активных людей при этом вырастет на 300-600 тыс. человек. <…> При этом общий положительный социально-экономический эффект от сохраненных жизней, здоровья и сэкономленного времени в пробках составит 200-250 млрд рублей в год" - заключил Ликсутов.