В Москве ограничат движение для репетиции и проведения Парада Победы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Движение автотранспорта в Москве будет ограничено 17, 18, 20 и 24 июня в связи с подготовкой и проведением Парада Победы на Красной площади, сообщается на портале Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Для подготовки к репетициям и проведению Парада Победы 17, 18, 20 и 24 июня военную технику будут перемещать на Тверскую улицу. Для этого на пути следования колонны из временного парка на улице Нижние Мневники 17 и 18 июня с 17:30 до 20:00, 20 и 24 июня с 5:30 до 8:00 будет ограничено движение по следующим участкам улиц: улица Крылатская от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники; улица Нижние Мневники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону ул. Мневники; Карамышевский мост в сторону улицы Мневники; улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники; проспект Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения", - говорится в сообщении.

Кроме этого, 17-18 июня с 17:30 до окончания мероприятия и 20 июня с 5:30 также до окончания мероприятия перекроют участки улиц: Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая; 1-я Тверская-Ямская от улица Большой Садовой до улицы Гашека; Оружейный переулок от д. 3с1 до улицы Тверская; Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская; Охотный ряд; Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка; Новая и Старая площади; Китайгородский проезд. Набережные: Москворецкая, Кремлевская, Котельническая, Подгорская, Гончарная набережная от Гончарного проезда; Большой Москворецкий мост.

Отмечается, что ограничения будут сняты по мере прохождения колонны. ЦОДД также обращает внимание водителей, что в период с 00:01 17 июня до 13:00 20 июня и с 00:01 23 июня до 13:00 24 июня на улице Красная Пресня, Новинском бульваре, улице Садовая-Кудринская и Большая Садовая будет запрещена парковка.

"С 00:01 17 июня до 13:00 20 июня будут ликвидированы парковочные места на Раушской набережной, Садовнической улице, Садовнической набережной, улице Балчуг, Болотной улице, Фалеевском переулке, Болотной площади, Болотной набережной, Новой площади, Китайгородском проезде, улице Солянка, Москворецкой набережной, улице Садовая-Триумфальная, Кадашевской набережной", - уточняется в материале.

Для возвращения военной техники во временный парк, расположенный на улице Нижние Мневники, 17 и 18 июня с 22:30 и 20 июня с 10:00 ограничат движение по следующим участкам: Большому Каменному мосту; Боровицкой площади; улице Моховая от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка; улице Воздвиженка; улице Новый Арбат; Новинскому бульвару; улице Садовая-Кудринская; улице Большая Садовая; улице Садовая-Триумфальная; улице Садовая-Каретная; улице Баррикадная; улице Красная Пресня; Звенигородскому шоссе; улице Мневники и других. Движение будет открываться по мере прохождения колонны.

Ограничения движения в день Парада Победы

В день празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня с 5:30 до окончания мероприятия закроют для проезда: улицу Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большой Бронной до улицы Большая Садовая; улицу 1-я Тверская-Ямская от улицы Большая Садовая до улицы Гашека; Оружейный переулок от д. 3с1 до улицы Тверская; улицу Моховая от улицы Воздвиженка до улица Тверская; улицу Охотный ряд; улицу Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка; Новую площадь; Старую площадь; Китайгородский проезд и ряд других улиц.

Мостранспорт предупреждает водителей, что парковочные места на Раушской набережной, Садовнической улице, Садовнической набережной, улице Балчуг, Болотной улице, Фалеевском переулке, Болотной площади, Болотной набережной, Новой площади, Китайгородском проезде, улице Солянка, Москворецкой набережной, улице Садовая-Триумфальная, Кадашевской набережной будут недоступны с 00:01 23 июня до 13:00 24 июня.

ЦОДД просит граждан заранее ознакомиться со всеми планируемыми ограничениями на портале Московского транспорта, а также рекомендует водителям временно отказаться от поездки в центр на автомобилях. Столичный метрополитен также будет готов к увеличению пассажиропотока.