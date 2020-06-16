Избирательная комиссия онлайн-голосования по конституции начала работу в Москве

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования (ДЭГ) начала работу в Москве. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Мосгоризбиркома.

"В рамках подготовки к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Москве 16 июня 2020 года состоялось первое заседание территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования. Напоминаем, что возможностью участия в дистанционном электронном голосовании могут воспользоваться жители Москвы и Нижегородской области, заявления об этом могут быть поданы до 14 часов 21 июня, само дистанционное голосование осуществляется в период с 25 по 30 июня", - сообщили в пресс-службе.

В Мосгоризбиркоме уточнили, что состав комиссии дистанционного электронного голосования определен постановлением ЦИК России от 10 июня в количестве 10 членов, представляющих политические партии, Москву и Нижегородскую область. Председателем территориальной избирательной комиссии (ТИК) онлайн-голосования назначен Юрий Павлов.

"Павлов длительное время работает заместителем председателя Московской федерации профсоюзов, имеет большой опыт работы в системе избирательных комиссий, в том числе в 2007-2016 годах был членом Московской городской избирательной комиссии. Заместителем председателя ТИК ДЭГ избрана Елена Загайнова, секретарем - Алексей Спиваков", - сказали в пресс-службе, отметив, что "подобная избирательная комиссия в истории электоральной демократии сформирована впервые".

Онлайн-голосование

Центризбирком России 4 июня предоставил возможность Москве и Нижегородской области использовать технологию дистанционного электронного голосования для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

Как сообщалось на официальном сайте мэра и правительства Москвы, зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету может любой житель Москвы. Для этого надо будет заполнить онлайн-форму, указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и номер СНИЛС. Эта информация будет сопоставлена со сведениями из централизованной базы данных избирателей (государственной автоматизированной системы "Выборы"). В электронном голосовании примут участие только те пользователи, которые успешно прошли проверку.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале. Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19:59.

Электронный бюллетень ничем не отличается от бумажного аналога. Если участник голосования одобряет поправки в Конституцию Российской Федерации, ему необходимо поставить галочку напротив графы "Да". Если он против поправок, нужно выбрать вариант "Нет".

Первого июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.