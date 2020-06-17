Москвичам рекомендовали пересесть на метро и велосипеды из-за вечерних перекрытий движения

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Перекрытия дорог для проведения репетиции парада Победы начнутся вечером в Москве, поэтому жителям города, которым необходимо попасть в это время в центр, лучше ехать на общественном транспорте или воспользоваться велосипедами и электросамокатами. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Уже сегодня с 17:30 начнутся перекрытия. Движение в центре будет сложным. Планируйте маршруты заранее. В центр лучше ехать на метро или используя средства индивидуальной мобильности", - говорится в сообщении.