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Москвичам рекомендовали пересесть на метро и велосипеды из-за вечерних перекрытий движения

Дороги в центре города будут перекрыты для репетиции парада Победы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Перекрытия дорог для проведения репетиции парада Победы начнутся вечером в Москве, поэтому жителям города, которым необходимо попасть в это время в центр, лучше ехать на общественном транспорте или воспользоваться велосипедами и электросамокатами. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Уже сегодня с 17:30 начнутся перекрытия. Движение в центре будет сложным. Планируйте маршруты заранее. В центр лучше ехать на метро или используя средства индивидуальной мобильности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 17, 18 и 20 июня будет ограничено движение из-за репетиции Парада Победы. С 17:30 военную технику будут перемещать на Тверскую с временной площадки на улице Нижние Мневники.

Ранее в Информационном центре столичного департамента транспорта поясняли, что в понятие средств индивидуальной мобильности (СИМов) входят велосипеды, самокаты, ролики, скейтборды, гироскутеры и прочее.

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