Москвичам рекомендовали пересесть на метро и велосипеды из-за вечерних перекрытий движения

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Перекрытия дорог для проведения репетиции парада Победы начнутся вечером в Москве, поэтому жителям города, которым необходимо попасть в это время в центр, лучше ехать на общественном транспорте или воспользоваться велосипедами и электросамокатами. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"Уже сегодня с 17:30 начнутся перекрытия. Движение в центре будет сложным. Планируйте маршруты заранее. В центр лучше ехать на метро или используя средства индивидуальной мобильности", - говорится в сообщении.
Уже сегодня с 17:30 начнутся перекрытия. Движение в центре будет сложным.— ЦОДД (@gucodd) June 17, 2020
Планируйте маршруты заранее. В центр лучше ехать на метро или используя средства индивидуальной мобильности. https://t.co/2GKoI5HQHD
Ранее сообщалось, что 17, 18 и 20 июня будет ограничено движение из-за репетиции Парада Победы. С 17:30 военную технику будут перемещать на Тверскую с временной площадки на улице Нижние Мневники.
Ранее в Информационном центре столичного департамента транспорта поясняли, что в понятие средств индивидуальной мобильности (СИМов) входят велосипеды, самокаты, ролики, скейтборды, гироскутеры и прочее.