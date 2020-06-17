Власти Москвы не выявили "клонов" сайтов для записи на онлайн-голосование по конституции

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Мошеннических копий сайтов mos.ru и gosuslugi.ru, которые используются для регистрации участников электронного голосования о поправках к Конституции РФ, в сети Интернет не выявлено. Департамент информационных технологий (ДИТ) столицы проводит постоянный мониторинг на предмет появления подобных ресурсов, сообщил ТАСС в среду начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Ранее СМИ сообщили, что в интернете появилось сразу несколько доменов, адресами напоминающих официальный ресурс для голосования по конституции 2020og.ru.

"Подтвердить свое желание участвовать в выборах в электронном виде можно только на ресурсах mos.ru и gosuslugi.ru - это привычные и знакомые ресурсы, мошеннических копий которых пока не замечено. Порталом для голосования является 2020og.ru, вход в который возможен только после авторизации с помощью учетной записи на порталах mos.ru или gosuslugi.ru. Никакие другие порталы не уполномочены на сбор персональных данных избирателей, получение согласия на участие в голосовании в электронном виде", - сказал Костырко.

Он отметил, что гражданам могут поступать звонки от служб поддержки портала mos.ru, 2020og.ru и сайта госуслуг, а также волонтеров. Костырко также обратил внимание, что операторы никогда не спрашивают у граждан пароли к порталам, не просят сообщать коды восстановления доступа к учетной записи.

"Департамент информационных технологий постоянно мониторит интернет-пространство на предмет появления фишинговых (мошеннических - прим. ТАСС) сайтов. Эта работа ведется системно и регулярно - как по ресурсам, связанным с голосованием по поправкам к конституции, так и по другим сайтам, касающимся сервисов для горожан. Обо всех подозрительных ресурсах ДИТ сообщает в правоохранительные органы и Роскомнадзор для принятия необходимых мер, в том числе блокировки", - сказал Костырко.

Онлайн-голосование

Центризбирком России 4 июня предоставил возможность Москве и Нижегородской области использовать технологию дистанционного электронного голосования для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

Как сообщалось на официальном сайте мэра и правительства Москвы, зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету может любой житель столицы. Для этого надо будет заполнить онлайн-форму, указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и номер СНИЛС. Эта информация будет сопоставлена со сведениями из централизованной базы данных избирателей (государственной автоматизированной системы "Выборы"). В электронном голосовании примут участие только те пользователи, которые успешно прошли проверку.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале. Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19:59.

Электронный бюллетень ничем не отличается от бумажного аналога. Если участник голосования одобряет поправки в Конституцию Российской Федерации, ему необходимо поставить галочку напротив графы "Да". Если он против поправок, нужно выбрать вариант "Нет".

Первого июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.