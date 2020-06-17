Дни открытых дверей в колледжах Москвы пройдут онлайн

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Московские колледжи проведут день открытых дверей в онлайн-формате. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Для тех, кто еще не определился, куда поступать после окончания школы, департамент образования и науки Москвы подготовил календарь онлайн-консультаций, которые пройдут в июне в московских колледжах. Такой формат удобен и позволит виртуально посетить лучшие средние профессиональные организации столицы, не выходя из дома", - говорится в сообщении.

Так, 17 июня в 16:00 в Московском издательско-полиграфическом колледже им. И. Федорова познакомят со специальностями издательского дела, дизайна. В ходе виртуальных дней открытых дверей абитуриентам расскажут о правилах приема и сроках подачи заявлений, вступительных испытаниях по определенным направлениям, а также о жизни студентов в колледже, воспитательной и учебной работе.

"Московский колледж профессиональных технологий приглашает на последний в этом учебном году день открытых дверей в режиме онлайн 17,18 и 19 июня. Здесь готовят IT-специалистов, профессионалов творческой направленности, а еще педагогов, вожатых и воспитателей. На онлайн-консультациях абитуриентам расскажут о студенческой жизни, специальностях обучения, а также ответят на все интересующие вопросы о поступлении и работе приемной комиссии в 2020 году", - говорится в сообщении.