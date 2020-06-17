Собянин пообщался с труппой Театра Олега Табакова, вернувшейся к работе после перерыва

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил артистов Театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади с возобновлением репетиций после перерыва, введенного из-за пандемии коронавируса.

Собянин и министр культуры России Ольга Любимова в среду посетили театр. "Вас можно поздравить, что собрались коллективом, что возобновились репетиции. Все это не очень просто, бывают определенные ограничения, но, думаю, что будем с вами день за днем, неделя за неделей вернемся к нашей жизни, дождемся, когда наши театры примут посетителей. Такое время не за горами. Я желаю вам успехов, очень рад, что пережили самую страшную пору эпидемии", - сказал Собянин, общаясь с артистами.

Он выразил надежду, что самая тяжелая ситуация с коронавирусом уже завершилась. "Надо продолжать жить, мы не можем бесконечно себя закупоривать в четырех стенах, закарантиниться так, чтобы не показываться. Представьте себе, если бы объявили карантин на все время существования обычного гриппа. COVID сегодня - более страшная болезнь. Вирус COVID, скорее всего, нас будет сопровождать годы и годы, так же как и другие вирусы. Нам в этой новой реальности надо приспосабливаться, жить, бороться", - отметил мэр Москвы.

Он также напомнил, что во время закрытия московских театров их сотрудникам выплачивались зарплаты. "Бюджетные доходы падают, доходы театров падают, но зарплата должна выплачиваться, вне зависимости от того, есть зрители или нет. Это не от вас зависящая ситуация", - заметил Собянин.

В свою очередь художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков сообщил, что в театре с возобновлением репетиционной работы соблюдаются все санитарные нормы, а артисты проверены на коронавирус. "У нас самые здоровые должны быть артисты. У нас невероятное ощущение, что соскучились, зал ждет. Готовы в любой момент, осознавая свою ответственность, приступить к нашей основной деятельности", - сказал Машков.

По его словам, в настоящее время в театре готовится постановка по пьесе Агаты Кристи с символическим названием "И никого не стало". Кроме того, Машков назвал нынешний год особенным для театра: начнется 35-й юбилейный сезон, а 17 августа исполняется 85 лет со дня рождения основателя театра Олега Табакова.

Ограничения из-за коронавируса

Столичные театры были закрыты из-за пандемии коронавируса с 17 марта. С 9 июня в театрах была разрешена репетиционная деятельность. Конкретная дата возобновления работы московских театров будет определена мэром Москвы исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.

После возобновления работы театры должны будут обеспечить соблюдение мер безопасности, установленных Роспотребнадзором. По предварительной информации, в планах городских театров до конца года стоят 59 премьер.