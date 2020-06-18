МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники подразделений Госавтоинспекции, расположенных на площадках флагманских офисов "Мои Документы" в Москве, зарегистрировали более 130 тыс. транспортных средств. По предварительной записи можно поставить на учет автомобиль и прицепы к нему, внести изменения в данные о собственнике, а также снять транспортное средство с учета, сообщается в четверг на портале мэрии.

"Более 130 тыс. автомобилей зарегистрировали во флагманских офисах "Мои документы" в Москве. Услуга регистрации доступна по предварительной записи на mos.ru или gosuslugi.ru. В центре происходит процесс подачи документов. На специально оборудованной площадке, расположенной на парковке торгового центра, сотрудники ГИБДД проводят осмотр автомобиля или мотоцикла", - говорится в сообщении.

Кроме того, по предварительной записи для автомобилистов доступно оформление национального водительского удостоверения или удостоверения международного образца в день обращения.