Состояние полицейских, раненных при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве, улучшилось

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Состояние двух сотрудников полиции, раненных при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве, улучшилось. Как сообщил ТАСС источник в медицинских службах, один из них переведен в палату.

"Состояние сотрудников улучшилось. Один из них переведен в палату, второму - сделаны две операции, он в сознании, но пока еще находится в реанимационном отделении", - сказал собеседник агентства.

В понедельник в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Проходивший мимо мужчина открыл стрельбу по двум сотрудникам полиции, один из них, несмотря на ранения, смог обезвредить нападавшего, применив табельное оружие. В одного полицейского попало четыре пули, в другого - три. На полицейских напал 25-летний приезжий из Ингушетии, он действовал целенаправленно, открыл стрельбу без видимой причины. При обыске на съемной квартире у него нашли экстремистские материалы. Мужчину проверят на причастность к экстремистской деятельности. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").