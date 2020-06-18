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Третьяковка в сентябре представит новый ресурс, объединяющий собрание в цифровом формате

По словам генерального директора галереи Зельфиры Трегуловой, он будет на двух языках - русском и английском

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея представит в сентябре онлайн-ресурс на двух языках, который объединит в себе собрание галереи и сделает его более доступным для широкого круга пользователей. Об этом сообщила на пресс-конференции в четверг генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Мы серьезно продвинулись в работе, о которой расскажем вам в сентябре, по созданию совершенно нового онлайн-ресурса, который позволит выложить для самого широкого круга пользователей, в том числе и зарубежного, который позволит познакомиться со всем разнообразием и масштабом собрания Третьяковской галереи. Тот ресурс, для которого научные сотрудники музея день и ночь безостановочно пишут новые аннотации, опять же с учетом всего того опыта, который был нами накоплен, в том числе, опыта очень прямого, очень непосредственного общения со зрителем в период пандемии, в период вынужденной изоляции", - рассказала Трегулова. Она добавила, что ресурс будет на двух языках - русском и английском.

Как отметила генеральный директор галереи, популярность онлайн-ресурсов Третьяковки за время пандемии и режима самоизоляции выросла в несколько раз. В частности, количество просмотров проекта "История одного шедевра" достигло отметки 3,6 млн.

"В три с лишним раза, до 133 тыс. человек, увеличилось число подписчиков нашего канала на YouTube. Почти в шесть раз увеличилось число подписчиков на новом образовательном портале "Лаврус", который мы запустили совсем недавно, в декабре 2019 года", - рассказала Трегулова.

По ее словам, очень популярен и фильм "Третьяковка со Шнуром". Онлайн-экскурсия "Третьяковка со Шнуром", где музыкант Сергей Шнуров и Трегулова поговорили о шедеврах Александра Иванова, Валентина Серова и других художников, вышла 12 апреля на мультимедийном сервисе Okko при поддержке Сбербанка. Позднее были выложены созданные на ее основе 11 мини-фильмов о шедеврах из коллекции галереи. "Этот фильм только на наших ресурсах получил аудиторию, приближающуюся к 800 тыс. человек. Плюс более 100 тыс. на платформе "Окко". Мне кажется, это очень важное достижение. Я очень надеюсь на то, что этот фильм будет иметь продолжение", - добавила генеральный директор галереи.

О проведении международных проектов 

Зельфира Трегулова также рассказала, что Государственная Третьяковская галерея планирует открыть в этом году два крупных международных проекта. 

"Мы планируем, что без изменений откроется в запланированные сроки 10 ноября огромная, масштабнейшая выставка современного европейского искусства - "Единство / Многообразие". Сейчас мы уже завершаем все переговоры по логистике. Очень надеемся, что удастся собрать со всей Европы работы более 80 художников, начиная от самых знаменитых и великих, таких как Ансельм Кифер и Герхард Рихтер, и заканчивая молодыми художниками, включая замечательную группу литовских художниц, которые получили Золотого Льва на Венецианской биеннале в прошлом году.

В декабре планируется открыть перенесенную на два месяца выставку "Романтизм. Мечты о свободе". "Мы будем открывать в декабре 2020 года перенесенную на два месяца выставку, которую мы долго готовили вместе с Государственными музеями Дрездена. С нетерпением ждем этого проекта, в котором будет принимать участие ряд важнейших собраний России, таких как Государственный Эрмитаж, Русский музей, Пушкинский музей, а также полтора десятка крупнейших музеев Германии. Планируем открыть ее 9 декабря", - рассказала Трегулова.

Также в декабре планируется открыть выставку Роберта Фалька, изначально запланированную на осень, а теперь, в силу всех перемещений в выставочном графике, запланированную к открытию на вторую половину декабря. На весну 2021 года перенесена масштабная выставка современного индийского искусства. Она должна была открыться 17 июня этого года.

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