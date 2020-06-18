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ЦОДД призвал водителей избегать поездок в центр Москвы из-за репетиции парада и грозы

Ранее Мостранспорт предупредил водителей об ограничении движения на улицах Москвы 17, 18, 20 и 24 июня

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил водителей об ограничениях в центре столицы в четверг из-за репетиции парада Победы с 17:30 мск. Непростую ситуацию на дорогах усложнит гроза с сильным ветром, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

"Сегодня с 17:30 снова репетиция парада Победы. И без того непростую ситуацию на дорогах усложнит гроза с сильным ветром <...> Тщательно планируйте время поездки и маршруты, избегайте поездок по центру на автомобиле и будьте осторожны", - отмечается в сообщении.

Ранее Мостранспорт предупредил водителей об ограничении движения на улицах Москвы 17, 18, 20 и 24 июня из-за репетиции и проведения парада Победы. Также в свое Twitter-аккаунте ЦОДД рекомендует водителям быть внимательными и заранее строить свой маршрут с учетом ограничений. "По нашему прогнозу, загруженность дорог составит 9-10 баллов. Если есть возможность, выезжайте из центральной части города уже сейчас. Если нет, то подождите окончания вечернего часа пик", - говорится в сообщении.

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Россия
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