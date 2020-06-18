Павильон МЦД в Москве откроют для посетителей 23 июня

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Демонстрационный павильон Московских центральных диаметров, расположенный на площади у Киевского вокзала, возобновит работу в традиционном формате 23 июня. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"C 23 июня в офлайн-формате возобновит работу Демонстрационный павильон Московских центральных диаметров, расположенный на площади у Киевского вокзала. После открытия павильона будет разработана и специальная программа онлайн-мероприятий. Пассажиры смогут не только посещать лекции и мастер-классы в павильоне МЦД, но и участвовать в активностях на страницах наших социальных сетей", - говорится в сообщении.

Посещение павильона теперь будет возможно по предварительно записи. Она открыта на сайте московского метро в разделе "Павильон". Одновременно в выставочном зале смогут находиться не более 25 человек.

"Для безопасности гостей в павильоне все поверхности будут дезинфицировать несколько раз в день. На полу появится разметка для соблюдения социальной дистанции 1,5-2 м", - говорится в сообщении.

Время работы павильона останется прежним - ежедневно с 9:00 до 21:00.

За полтора года работы павильон МЦД посетили более 220 тыс. человек. Там можно узнать информацию о маршрутах МЦД, способах оплаты проезда и тарифах. В нем размещен маршрутизатор, с помощью которого можно построить новые альтернативные маршруты и оценить экономию времени в пути. Главный выставочный экспонат павильона - полноразмерный макет поезда "Иволга". Гости могут посетить кабину машиниста поезда и с помощью очков виртуальной реальности прокатиться по первым двум диаметральным маршрутам.