Проект #Москвастобой создал цикл видеороликов ко Дню медицинского работника

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Онлайн-проект #Москвастобой столичного комитета по туризму совместно с информационным порталом Life запустили серию из пяти видео под названием "Спасибо врачам". Об этом сообщили в воскресенье в комитете.

В каждом из роликов пациенты, столкнувшиеся с вызванным коронавирусом заболеванием COVID-19, выражают благодарность врачам, которые помогли им пройти это испытание.

"У каждого из участников своя история, но главным героем всегда остается врач - его самоотверженность, внимательность и профессионализм. Ежедневно медицинские работники помогают спасать жизни и здоровье миллионам людей. Первый выпуск вышел в эфир 21 июня в 10:00 на медиаплатформе москвастобой.рф и социальных сетях Life. Остальные выпуски появятся на ресурсах в этот же день, 21 июня, в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00", - говорится в сообщении.

#Москвастобой - специальный онлайн-проект, запущенный столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. На сайте москвастобой.рф можно посетить виртуальные экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. Посетителям сайта доступны более 500 видеоматериалов: виртуальные прогулки, мастер-классы, шоу и многое другое. За время работы культурного проекта #Москвастобой его сайт посетили более 900 тыс. раз.