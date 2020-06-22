Парки Москвы подготовили онлайн-программу для горожан на предстоящую неделю

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Парки Москвы при столичном департаменте культуры подготовили культурную программу для горожан, которая пройдет в онлайн-формате с 22 по 28 июня, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Материалы будут доступны на сайтах парков и в их аккаунтах в социальных сетях. Начнется неделя с тематических экскурсий, концертов и акций, посвященных 22 июня - Дню памяти и скорби", - говорится в сообщении.

Парк "Фили" проведет виртуальную экскурсию по своей территории, которая посвящена началу Великой Отечественной войны. Ее опубликуют на страницах парка в социальных сетях 22 июня в 10:00 мск. В этот же день в 12:00 мск в соцсетях усадьбы Воронцово опубликуют видеоконцерт. Специально для подписчиков парка воспитанники вокальной студии "Соловей" исполнят патриотические песни военных и послевоенных лет. Например, прозвучат песни "На безымянной высоте" и "Вечер на рейде".

"А 25 июня в 14:00 мск парк "Сокольники" пригласит подписчиков прогуляться по самой старинной аллее парка - Майской просеке. Во время виртуальной экскурсии участникам расскажут о народных гуляньях XVIII-XIX веков и о том, как предпочитали отдыхать горожане в советское время", - говорится в сообщении.

Парк "Красная Пресня" проведет урок по хип-хопу. Занятие опубликуют в социальных сетях парка 23 июня в 17:00 мск. Хореограф Анна Каллэ продемонстрирует базовые движения хип-хопа и разучит с участниками несколько танцевальных связок. В этот же день, 23 июня, в 18:00 мск Парк Горького организует занятие по зумбе-фитнесу. Тренировку, сочетающую движения латиноамериканских танцев, силовые и кардионагрузки, проведет инструктор Алена Белова.