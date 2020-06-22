Москвичи предложили более 1,5 тыс. идей о развитии транспорта за две недели

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. предложений о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры поступили от жителей Москвы с 9 июня. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"9 июня мы объявили сбор ваших предложений по совершенствованию транспортной системы Москвы. За это небольшое время нам пришло более полутора тысяч ваших идей. Я очень признателен каждому за активность и неравнодушие и рад, что наш призыв оказался крайне своевременным", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что ряд предложенных москвичами идей просты в реализации, некоторые пока сложно осуществить без ущерба для всей транспортной сети, также есть предложения, и совпадающие с планами столичных властей, и совершенно новые. Каждая идея рассматривается комиссией ЦОДД и городского института Мостранспроект на предмет целесообразности и реалистичности, увязки с существующими транспортными схемами, маршрутами.

"Наша жизнь постепенно возвращается в прежнее русло. И сейчас руководители транспорта всех мегаполисов озабочены тем, как избежать тяжелых заторов из автомашин, крайне опасных и для экономики города, и для здоровья москвичей, с помощью улучшения работы городского и пригородного железнодорожного транспорта, а также развития альтернативных способов перемещения и удобной пешеходной среды. Главную задачу мы видим в том, чтобы сделать город максимально удобным и безопасным для каждого конкретного жителя, с учетом новых вызовов и новых реалий", - добавил Ликсутов.

Заммэра уточнил, что прием идей от москвичей продолжится до 1 июля. "Поделитесь этим сообщением в соцсетях, чтобы как можно больше горожан смогли высказать свое мнение о создании новых пешеходных зон, развитии велоинфраструктуры, создании пешеходных переходов и маршрутов наземного транспорта, и парковок в том числе", - заключил Ликсутов.

Жители Москвы могут прислать свои предложения по развитию транспортной инфраструктуры города на koordinator-codd@transport.mos.ru, в телеграм-бот @to_deptrans_bot, а также опубликовать в соцсетях с хештегом #цоддвработу.