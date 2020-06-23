Четыре станции Сокольнической линии метро Москвы будут закрыты для пассажиров 4-6 июля

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Движение на станциях "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии московского метро будет приостановлено с 4 июля до утра 7 июля для ввода нового объекта инфраструктуры. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Движение на станциях "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии будет приостановлено с 4 июля 2020 года до утра 7 июля 2020 года в связи с вводом оборотного тупика за станцией "Саларьево" и его интеграцией с действующей инфраструктурой метрополитена. В обычном режиме станции "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" возобновят свою работу 7 июля в 05:30", - говорится в сообщении.

Для пассажиров временно закрытых станций будет работать компенсационный маршрут наземного транспорта. Кроме того, на станциях будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена, которые помогут проложить маршрут.

Как пояснили в пресс-службе, оборотные тупики необходимы для смены направления движения подвижного состава. "Ввод нового оборотного тупика даст дополнительные возможности для маневра поездов на данном участке Сокольнической линии. В период закрытия станций на новом участке пути будут проведены работы по наладке оборудования автоматики и телемеханики движения поездов. Такие работы невозможно провести при движении поездов с пассажирами", - добавили в пресс-службе.