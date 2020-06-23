В павильоне "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ откроется музей Олимпийского комитета РФ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Музей Олимпийского комитета Российской Федерации появится в павильоне № 15 "Радиоэлектроника и связь" на территории ВДНХ после ремонтно-реставрационных работ в конце текущего года.

Используя архивные данные и фотографии 1954 года, специалисты максимально восстановят исторический облик павильона, воссоздадут утраченные элементы, сообщила во вторник пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы.

"На территории ВДНХ ведутся ремонтно-реставрационные работы павильона № 15 "Радиоэлектроника и связь", в дальнейшем там разместится музей Олимпийского комитета РФ. На текущий момент процент выполненных работ составляет более 20%: завершена расчистка стен и потолков в залах Куйбышевской, Сталинградской, Саратовской, Мордовской областей и Вводного зала, за исключением тех участков, где в настоящий момент ведется реставрация живописи. Также обустроен временный навес на период ремонта кровли и воссоздания ее исторической конфигурации. Завершить все ремонтно-реставрационные работы планируется к концу текущего года", - говорится в сообщении.

Здание было возведено на территории выставки почти 70 лет назад и за время эксплуатации пришло в неудовлетворительное состояние. Некоторые конструкции потеряли прочность и несущие способности. Также требовался капитальный ремонт кровли, к тому же на деревянных конструкциях потолка появились гниль и плесень. В павильоне разрушалось напольное покрытие, а у штукатурного слоя на стенах местами наблюдалось вздутие и отслаивание. В плохом состоянии находился богатый скульптурный декор фасада здания.

Для размещения экспозиции музея Олимпийского резерва будут обустроены пять выставочных залов, в том числе универсальный зал, который можно будет еще использовать для лекций, и зал с зоной буфета. Также в здании оборудуют администрацию и помещения для персонала, кладовые, подсобки и места для хранения выставочного фонда. Павильон приспособят для передвижения лиц с ограниченными физическими возможностям, уточнили в пресс-службе департамента.